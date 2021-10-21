Россиянин установил рекорд по метанию топора

В Ямало-Ненецком автономном округе спортсмен из Салехарда Юрий Лаптандер стал рекордсменом по метанию топора на дальность на соревнованиях Кубка по северному многоборью памяти Александра Белого, которые проходили в Тазовском, сообщает «Север-Пресс».
Мужчина запустил свой снаряд на 315 метров. Предыдущее достижение в 259 метров было установлено в 2007 году Григорием Окотэтто из Самбурга.
Лаптандер и раньше завоевал призы. Так, в 2018 году на Кубке России он установил рекорд в метании тынзяна на хорей: 205 попаданий.
Метание тынзяна на хорей связано с охотой северных народов на оленей. Тынзян — аркан, с помощью которого пастухи отлавливают зверя.
Ранее исследователи надели на обитающих в Ямало-Ненецком автономном округе оленей цифровые ошейники. С помощью гаджетов ученые смогут следить за Тундрой и контролировать ритмы кормления животных.