Россиянин установил рекорд по метанию топора

Спортсмен из Салехарда стал рекордсменом по метанию топора на дальность

В Ямало-Ненецком автономном округе спортсмен из Салехарда Юрий Лаптандер стал рекордсменом по метанию топора на дальность на соревнованиях Кубка по северному многоборью памяти Александра Белого, которые проходили в Тазовском, сообщает «Север-Пресс».

Мужчина запустил свой снаряд на 315 метров. Предыдущее достижение в 259 метров было установлено в 2007 году Григорием Окотэтто из Самбурга.

Лаптандер и раньше завоевал призы. Так, в 2018 году на Кубке России он установил рекорд в метании тынзяна на хорей: 205 попаданий.

Метание тынзяна на хорей связано с охотой северных народов на оленей. Тынзян — аркан, с помощью которого пастухи отлавливают зверя.

Ранее исследователи надели на обитающих в Ямало-Ненецком автономном округе оленей цифровые ошейники. С помощью гаджетов ученые смогут следить за Тундрой и контролировать ритмы кормления животных.