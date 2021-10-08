Житель Ямала перебрался в Крым со своим чумом

Житель Салехарда Максим Крячко перебрался в Крым, прихватив с собой ямальский чум. Мужчина рассказал Ura.ru, что планирует пережить в нем зиму на берегу моря.

Он пояснил, что следующим летом хочет организовать в чуме музей северных народов.

«Решил пиарить Ямал, показать людям быт и жизнь северных кочевников», — объяснил Крячко.

По его словам, 90 процентов находящихся в Крыму туристов не знают, что такое чум.

Ямалец готов показывать жилище древних кочевников на юге. Он заверил, что за возможность побывать на полярном круге, не покидая Крым, не придется дорого платить. Крячко отметил, что любой желающий может побывать в ямальском чуме, просто написав ему письмо.

Ранее российская туристка сняла бюджетный номер в Крыму, но позже пожалела о своем решении. Женщина захотела ночевать в палатке на берегу моря, поскольку ее не устроила работа местных отельеров.

