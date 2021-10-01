Россиянка сняла бюджетный номер в Крыму и захотела вернуться ночевать в палатку

Российская туристка сняла бюджетный номер в Крыму и пожалела об этом. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Девушка объяснила, что предпочитает путешествовать по Крыму с палаткой, так как это делает ее «независимой от поисков жилья для съема». Еще одной причиной не бронировать номера в гостиницах россиянка назвала «заоблачные» цены.

Тем не менее, ей с семьей пришлось снять бюджетный номер за две тысячи рублей в сутки, так как в гости на полуостров приехали ее родственники. При этом девушка отметила, что в высокий сезон за проживание пришлось бы отдать 3,5 тысячи рублей. Несмотря на красивое описание жилья в интернете, путешественница разочаровалась в своем выборе и захотела вернуться ночевать в палатку.

«Мы в который раз убедились, что в Крым только с палаткой на своей машине. Полная автономия от тех, кто наживается на туристах», — заявила россиянка.

Так, девушка осталась шокирована отсутствием звукоизоляции в номерах — по ее словам, были слышны разговоры соседей и звуки с улицы. Также ее расстроил неприятный запах в чайнике, «крошечные» размеры ванной, отсутствие мыла и черная плесень на шторке.

«Шторка стоит копейки, а вот болезни вызванные спорами черной плесени очень серьезные, и не знать таких вещей занимаясь сдачей жилья людям, в том числе с детьми, это как-то не правильно», — раскритиковала хозяев отеля путешественница.

По мнению россиянки, многие из тех, кто сдает жилье в Крыму необоснованно завышают цены, так как считают, что туристы «никуда денутся». «Сплошное жлобство и никакого гостеприимства», — заключила она.

Ранее в октябре россиянин побывал в Крыму и описал поведение путешественников словами «краев не видят». Мужчина выразил негативное отношение к туристам, которые ставят целью отпуска «пить много и в любом месте».