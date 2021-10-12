На Таймыре подопытный песец-альбинос пробежал 250 километров

На Таймыре песец-альбинос по имени Торсуй (Осторожный) пробежал 250 километров и обосновался рядом со «злыми духами». Ямальские ученые отслеживали перемещения зверька с помощью ошейника, сообщает «Таймырский телеграф».

Следить за маршрутами Торсуя начали еще в ноябре 2020 года. Тогда ученые заметили его на полуострове Гыдан. Весной этого года зверек обосновался на Таймыре, в районе реки Пясины, и пробыл там все лето.

За десять дней в сентябре зверек пробежал 250 километров к реке Верхняя Таймыра, которая стекает с гор Бырранга. Местные жители уверяют, что в этих местах обитают «злые духи».

Сейчас подопытный зверек стал пугливее и осторожнее. Теперь есть шанс на распространение редкого рецессивного гена альбинизма, пояснили ямальские исследователи.

Ранее ученые надели на обитающих в Ямало-Ненецком автономном округе оленей цифровые ошейники. С помощью гаджетов исследователи будут следить за Тундрой и контролировать ритмы кормления животных.