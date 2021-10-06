Самый толстый медведь обошел конкурентов благодаря уникальной технике ловли рыбы

В американском национальном парке Катмай завершилась «Неделя толстого медведя» (Fat Bear Week 2021), в ходе которой пользователи сети выбрали самого подготовленного к зимней спячке бурого медведя в Америке. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте заповедника.

Победителем и самым толстым медведем стал Отис, также известный по номеру 480. Ему 25 лет, что довольно много для медведя, и у него уже почти не осталось зубов, но это не помешало ему набрать впечатляющую массу за лето. На снимке, сделанном еще 26 июля, видны ребра Отиса, однако на фотографии, снятой в середине сентября, заметно, что медведь заметно округлился всего за семь недель.

— Katmai National Park (@KatmaiNPS) 05 октября 2021, 19:03

Сотрудники заповедника утверждают, что дожить до почтенных лет, а также обойти конкурентов в конкурсе, Отису помогла уникальная техника ловли рыбы. В то время как некоторые медведи бросаются в воду или даже плавают за добычей, Отис часами неподвижно сидит на берегу, терпеливо наблюдая за проплывающими мимо рыбами, а затем наносит один точный удар. В итоге практически каждая его рыбалка оказывается успешной.

«Я бы описал Отиса как мастера по части экономии энергии. При помощи терпения и опыта он получает огромное количество калорий, при этом не затрачивая много энергии», — написал бывший рейнджер нацпарка Майк Фитц.

«Неделя толстого медведя» проводится с 2014 года. За это время Отис четырежды становился ее победителем. В 2021 году голосование длилось с 29 сентября по 5 октября.

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