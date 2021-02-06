Самого толстого лабрадора спасли от усыпления и посадили на диету

Волонтеры в российском Челябинске спасли самого толстого лабрадора в городе — пса по кличке Хаммер. Прежние хозяева хотели усыпить его из-за ожирения, поэтому собаку забрали и назначили ей регулярные прогулки для похудения. Об этом пишет издание Baza.

Прежние хозяева Хаммера раскормили его до 90 килограммов, а потом поняли, что не смогут в дальнейшем содержать животное. Тогда лабрадора отвели в ветеринарную клинику, чтобы усыпить.

Врачи сжалились над собакой и посоветовали отдать его зооволонтерам. Добровольцы взялись за Хаммера: посадили на диету и начали давать ему физическую нагрузку для похудения — на тот момент, когда его передали новым владельцам, лабрадор практически не мог ходить из-за лишнего веса.

«А вот так Хаммер гуляет», — показала одна из волонтеров прогулку с подопечным. В ролике видно, что собака валяется в снегу и с трудом двигается. Однако моцион дает свои плоды: врачи предполагают, что к лету пес уже сможет бегать.