Располневшего вомбата заставили сбросить вес под надзором человека

Самке вомбата по кличке Мисс Руби, живущей в заказнике Safe Haven в австралийском штате Квинсленд, назначили программу похудения. Об этом пишет издание Daily Mail.

Мисс Руби располнела до 35 килограммов, хотя обычно вомбаты весят от 20 до 32 килограммов. Чтобы она сбросила вес, животное заставили делать физические упражнения под надзором человека — сотрудника природоохранной организации AACE, которая заведует Safe Haven.

Помимо Мисс Руби, в заказнике живут более 20 южных шерстоносых вомбатов. Этот вид оказался на грани исчезновения из-за людей и чесоточных зудней. Первые уничтожают его среду обитания, вторые — вызывают болезнь, убивающую до 90 процентов пораженных животных. Теперь AACE пытается наладить размножение шерстоносых вомбатов в неволе и за счет этого восстановить их популяцию.

Вомбаты — травоядные сумчатые, напоминающие огромных хомяков. Они обитают в подземных пещерах, которые роют сами. В случае опасности вомбат может болезненно боднуть, а чтобы хищники не проникли в тоннель, блокирует вход своим бронированным задом.

Ранее сообщалось, что аномально толстая макака-крабоед из Бангкока по кличке Дядюшка Толстяк побывала в лагере для худеющих животных и исчезла. Она успешно прошла программу, однако на обратном пути выпала из фургона и пропала.