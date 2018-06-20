Вомбат принял стиральную машину за нору и нырнул внутрь

dailymail.co.uk

Вомбат по кличке Орешек (Hazel) принял стиральную машину за нору и попал на видео. На ролик обратило внимание издание Daily Mail.

Видео было снято в воскресенье, 17 июня, в крупнейшем австралийском заповеднике, охраняющем вомбатов, Sleepy Burrows («Спящие норы»). На кадрах видно, как одно из животных забралось в барабан стиральной машины. Сотрудница заповедника попыталась его прогнать, похлопав по заду, но вомбат решил все же залезть внутрь. Из-за большого веса животного барабан сделал оборот, и вомбат оказался под грудой белья. Смеющаяся сотрудница заповедника вытащила несколько вещей и помогла выбраться ошарашенному зверю.

Вомбаты — сумчатые млекопитающие, обитающие только в Австралии. Они достигают от 70 до 120 сантиметров в длину и весят от 20 до 45 килограммов. Вомбат роет норы, и если за ним гонится хищник, заманивает его в тупик и давит насмерть бронированным щитком, находящимся на тазовых костях.

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