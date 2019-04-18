Старейший в мире вомбат умер в 32 года

В национальном зоопарке австралийской столицы Канберра умер старейший в мире вомбат по кличке Винни (Winnie). Об этом представители National Zoo & Aquarium Canberra сообщили в своей официальной группе в Facebook в четверг, 18 апреля.

По словам смотрителей парка, последние несколько недель здоровье 32-летнего Винни заметно ухудшалось. Животное попало в зоопарк в 1992 году. С тех пор вомбат стал знаменитостью в социальных сетях. На Facebook-страницу, посвященную его жизни, подписались более 1,3 тысячи пользователей.

Смотрители утверждают, что Винни дожил до рекордных для вомбата лет благодаря правильному питанию и активной жизни. Его любимой едой была тертая морковь, сладкая кукуруза и картофель, отмечают работники зоопарка. В течение дня животное часто укутывалось в простыню, чтобы вздремнуть перед «игрой в футбол».

Средняя продолжительность жизни вомбатов — 20 лет в неволе и 15 лет в их естественной среде обитания.

В 2017 году сообщалось, что в австралийском парке Балларат Уайлдлайф (Ballarat Wildlife Park) умер самый старый в мире вомбат, обитавший в неволе. Самцу было 32 года. Зверь по кличке Патрик попал в парк после гибели своей матери, которую сбила машина.

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