Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российский врач назвал свидетельствующий об окончании пандемии признак

Врач Дондурей: рост заболеваемости среди детей может быть признаком завершения пандемии

Фото: Shutterstock

Рост заболеваемости коронавирусом среди детей, который возник в период распространения омикрон-штамма, может быть признаком постепенного завершения пандемии. Такой сигнал назвала заведующая инфекционным боксированным отделением №10 Детской городской клинической больницы №5 имени Филатова Елена Дондурей, ее слова передает РИА Новости.

По мнению российского специалиста, в эту волну COVID-19 не будет каких-то особых осложнений при болезни. Врач отметила, что зарубежный опыт говорит о схожести клинической симптоматики омикрон-штамма с другими респираторными заболеваниями.

Материалы по теме:
«Вирус, конечно же, останется с нами» Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
«Вирус, конечно же, останется с нами»Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
00:00
«Счет идет на дни» Омикрон начал вытеснять дельта-штамм коронавируса. Чем это грозит россиянам?
«Счет идет на дни»Омикрон начал вытеснять дельта-штамм коронавируса. Чем это грозит россиянам?
27 января

«Сейчас клинически вообще невозможно отличить новую коронавирусную инфекцию от других… привычных… респираторных инфекций», — рассказала врач.

Дондурей объяснила, что коронавирусная инфекция становится более детской, что может говорить о завершении пандемии после того, как переболеют дети.

Ранее заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова предупредила о резком росте заболевших COVID-19 среди детей. По ее словам, за последние две недели количество заболевших коронавирусом детей в России увеличилось примерно в 14 раз.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Раскрыты подробности гибели военного в части под Москвой
Квартиры ипотечных должников разрешат продавать на электронных торгах
Российский олигарх решил усложнить жизнь немецкому партнеру «Северного потока-2»
«Новая газета» попросила возбудить уголовное дело против Кадырова
Белорусские силовики опубликовали видео с признанием россиянки Цвикевич
Отоларинголог назвал неожиданное последствие омикрон-штамма
США подготовили санкции против представителей российских госкомпаний
Украинский олимпиец на английском языке ответил на заданный по-русски вопрос
Бывший спикер Рады оценил сроки вступления Украины в НАТО
В убийстве победительницы конкурса «Мисс Кузбасс» в Москве заподозрили ее мужа
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter