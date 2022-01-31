Российский врач назвал свидетельствующий об окончании пандемии признак

Рост заболеваемости коронавирусом среди детей, который возник в период распространения омикрон-штамма, может быть признаком постепенного завершения пандемии. Такой сигнал назвала заведующая инфекционным боксированным отделением №10 Детской городской клинической больницы №5 имени Филатова Елена Дондурей, ее слова передает РИА Новости.

По мнению российского специалиста, в эту волну COVID-19 не будет каких-то особых осложнений при болезни. Врач отметила, что зарубежный опыт говорит о схожести клинической симптоматики омикрон-штамма с другими респираторными заболеваниями.

«Сейчас клинически вообще невозможно отличить новую коронавирусную инфекцию от других… привычных… респираторных инфекций», — рассказала врач.

Дондурей объяснила, что коронавирусная инфекция становится более детской, что может говорить о завершении пандемии после того, как переболеют дети.

Ранее заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова предупредила о резком росте заболевших COVID-19 среди детей. По ее словам, за последние две недели количество заболевших коронавирусом детей в России увеличилось примерно в 14 раз.