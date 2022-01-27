В Роспотребнадзоре предупредили о резком росте заболевших COVID-19 среди детей

За последние две недели количество заболевших коронавирусом детей в России увеличилось примерно в 14 раз. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» предупредила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, пишет ТАСС.

По словам эпидемиолога, подобный рост заболевших COVID-19 детей наблюдается и в зарубежных странах. Кроме того, специалисты наблюдают увеличение числа госпитализаций. В то же время Руженцова выразила мнение, что новая волна пандемии, вызванная омикрон-штаммом коронавируса, не будет такой продолжительной.

В департаменте здравоохранения Москвы также отметили беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди несовершеннолетних. В частности, количество госпитализаций в городе выросло до 120 детей в сутки.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что дети заражаются омикрон-штаммом коронавируса в 2,5 раза чаще, чем другими вариантами инфекции. Он также напомнил, что вакцинация подростков проводится исключительно на добровольных началах и с письменного разрешения родителей или законных представителей.