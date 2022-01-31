Проценко рассказал о циркулирующих в России штаммах коронавируса

В России омикрон вымещает дельта-штамм, но он продолжает циркулировать. О распространяющихся в стране штаммах коронавируса рассказал главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью RTVI, его трансляция идет на YouTube.

«И несмотря на то, что есть понимание, что омикрон вымещает дельту, все равно дельта продолжает циркулировать, и все равно к нам приезжают пациенты с КТ 2, 3, 4, большим объемом поражения. Поэтому, мне кажется, не время расслабляться точно», — сказал Проценко.

Врач предположил, что через определенное время вирус и вакцинация от COVID-19 станут сезонными. Ситуацию можно будет контролировать с помощью прививки, как сейчас это происходит с гриппом, объяснил он.

Ранее Проценко оценил течение COVID-19 при инфицировании омикрон-штаммом. По его словам, южноафриканским вариантом вируса болеют не слишком тяжело, но скорость его распространения гораздо выше. Помимо этого, случаев стремительного ухудшения состояния пациента с COVID-19 при омикроне меньше, чем при дельта-штамме.