Украина заявила о задержании «российского агента» в Харькове

Украинские силовики сообщили о задержании агента, который якобы занимался шпионажем в пользу российских спецслужб. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По версии СБУ, жителя Харькова для сбора тайной информации завербовал представитель Министерства государственной безопасности (МГБ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Курировал операцию сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, считают в ведомстве.

«Агент должен был собрать данные о местах базирования и перемещении подразделений правоохранительных органов, а также другие данные в сфере обороны», — заявили в СБУ.

Полученную информацию он должен был передавать своим кураторам по электронным каналам связи. В СБУ отметили, что им удалось избежать утечки информации из закрытых программ в оборонной сфере, которую агент якобы собирался получить в одном из институтов Харькова.

Правоохранители задержали мужчину, ему уже сообщили о подозрении в государственной измене и создании террористической группы.

Ранее в СБУ сообщили о задержании «российского агента» в Киеве. По версии украинских спецслужб, он действовал под покровительством МГБ ДНР и собирал информацию о военнослужащих силовых структур.