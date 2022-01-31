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Сын Бориса Щербакова раскрыл подробности о состоянии артиста

Сын Бориса Щербакова заявил, что отца через несколько дней выпишут из больницы

Фото: Globallookpress.com

Сын Бориса Щербакова Василий раскрыл подробности о состоянии госпитализированного артиста. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Родственник актера заявил, что отца через несколько дней выпишут из больницы. Он также отметил, что у Щербакова отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

«У него высокое число антител благодаря вакцинации и ревакцинации и, в том числе, благодаря опыту и профессионализму врачей 52-й больницы, организм уже победил коронавирус», — сказал Василий Щербаков.

О госпитализации 72-летнего артиста стало известно ранее в понедельник, 31 января. Его жена, актриса Татьяна Бронзова, заявила, что Щербаков недавно вернулся со съемок из Ростова-на-Дону, поэтому мог заразиться COVID-19 во время поездки или в самолете. По ее словам, актер легко перенес болезнь, так как прошел вакцинацию и ревакцинацию.

Борис Щербаков снимался в картинах «Воскресный папа», «Криминальный квартет», «Слушать в отсеках», «Поклонник» и «Хочу в тюрьму». Он также выступал на сценах МХТ имени Чехова и Московского Нового драматического театра.

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Марина Погосян
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