Актера Бориса Щербакова госпитализировали с коронавирусом

Народного артиста России Бориса Щербакова госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его супругу, актрису Татьяну Бронзову.

По ее словам, врачи обнаружили у 72-летнего актера театра и кино COVID-19, но он уже идет на поправку. «Он не очень себя хорошо чувствовал, приехал из Ростова-на-Дону со съемок — или в самолете, или где-то еще подхватил (...) Но уже вчера у него был отрицательный тест», — рассказала Бронзова.

Она подчеркнула, что ее муж прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции, поэтому болезнь прошла в легкой форме.

В октябре 2021 года Бориса Щербакова уже госпитализировали с пневмонией средней тяжести. Тогда коронавирус у него не подтвердился.

Борис Щербаков известен по таким фильмам, как «Воскресный папа», «Криминальный квартет», «Слушать в отсеках», «Поклонник» и «Хочу в тюрьму». Он также участвовал в постановках МХАТа имени Чехова и Московского Нового драматического театра.