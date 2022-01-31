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Актера Бориса Щербакова госпитализировали с коронавирусом

Народного артиста Бориса Щербакова госпитализировали с коронавирусной инфекцией

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Народного артиста России Бориса Щербакова госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его супругу, актрису Татьяну Бронзову.

По ее словам, врачи обнаружили у 72-летнего актера театра и кино COVID-19, но он уже идет на поправку. «Он не очень себя хорошо чувствовал, приехал из Ростова-на-Дону со съемок — или в самолете, или где-то еще подхватил (...) Но уже вчера у него был отрицательный тест», — рассказала Бронзова.

Она подчеркнула, что ее муж прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции, поэтому болезнь прошла в легкой форме.

В октябре 2021 года Бориса Щербакова уже госпитализировали с пневмонией средней тяжести. Тогда коронавирус у него не подтвердился.

Борис Щербаков известен по таким фильмам, как «Воскресный папа», «Криминальный квартет», «Слушать в отсеках», «Поклонник» и «Хочу в тюрьму». Он также участвовал в постановках МХАТа имени Чехова и Московского Нового драматического театра.

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Сергей Равин
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