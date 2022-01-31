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Для iPhone появились секретные приложения

В App Store появились приложения для ограниченного круга пользователей

Фото: franz12 / Shutterstock

На смартфонах Apple стали доступны приложения для ограниченной аудитории. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Apple добавила новую функцию для разработчиков, позволив им выпускать приложения, предназначенные для узкого круга пользователей. Секретные программы не будут видны остальным посетителям App Store, также они не будут отображаться в различных категориях и рейтингах.

По словам специалистов Apple, единственный способ установить приложение для ограниченного количества пользователей на iPhone — скачать его по прямой ссылке. В этом случае программа появится на смартфоне владельца устройства.

В документации на сайте компании говорится, что подобные ограниченные программы смогут выпускать компании, общественные или образовательные организации. В качестве примера журналисты приводят корпоративные приложения и сервисы для университетов, рассчитанные на очень узкую аудиторию и не предназначенные для большей части потребителей.

Ранее специалисты рассказали, что в iPhone присутствуют секретные коды, которые открывают доступ к скрытым функциям. Так, чтобы посмотреть мощность сигнала сотовой связи, необходимо набрать комбинацию *3001#12345#, посмотреть IMEI — *#06#.

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Андрей Ставицкий
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