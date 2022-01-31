ЕК заявила о несоответствии «Северного потока-2» энергетической политике

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что газопровод «Северный поток-2» не соответствует ориентирам нынешней энергетической политики Евросоюза, направленной в том числе на декарбонизацию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Этот проект не соответствует целям энергетической политики Европейского союза», — заявил он на пресс-конференции в ходе визита на Украину.

Ранее Домбровскис заявил, что Евросоюз подготовит новый пакет персональных, экономических, финансовых и торговых санкций против России. «Пакет санкций разрабатывается. Это будет очень серьезный, масштабный пакет, целью которого будет сдерживание России», — подчеркнул он.

10 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что строительство «Северного потока-2» полностью завершено. К середине октября он уже был готов к запуску, однако срок его реального начала работы будет определяться европейским регулятором. Процесс сертификации «Северного потока-2» может занять несколько месяцев.