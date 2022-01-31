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Страховщики назвали способ навредить Украине без вторжения России

Foreign Policy: Россия способна нанести удар по украинской экономике без военной агрессии

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На фоне усугубления ситуации на Украине крупные иностранные страховые компании могут перестать оказывать услуги украинскому бизнесу. Об этом пишет Foreign Policy.

Таким образом, отмечает издание, Россия способна нанести экономике Украины серьезный вред, даже если непосредственно «военной агрессии» Москвы не произойдет.

В крупнейшем объединении гигантов страхового рынка — Объединенном военном комитете (Joint War Committee, среди прочих, в него входят Lloyd's Market Association, Ascot Underwriting и Beazley Furlonge) — указали, что в случае дальнейшего развития конфликта они внесут Украину в список мест повышенного риска. После этого страховщики обычно увеличивают страховые коэффициенты. Как следствие, международным перевозчикам товаров будет сложно найти компанию, которая согласится застраховать направляющийся в страну корабль и груз по стандартным расценкам.

29 января советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко оценил затраты на стабилизацию национальной валюты. По его данным, в 2022 году на поддержание гривны украинские власти потратили почти полтора миллиарда долларов.

Он пояснил, что за прошедший месяц на фоне сообщений о возможной эскалации было использовано почти 1,5 миллиарда долларов США золотовалютных резервов Нацбанка Украины. «И хотя текущий уровень резервов составляет около 30 миллиарда долларов, что соответствует четырем месяцам украинского импорта, быстрое их пополнение было бы крайне желательно», — отметил Устенко.

Марина Совина
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