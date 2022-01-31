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Глава ЛНР рассказал об обученных ЦРУ специалистах по подполью для Украины

Глава ЛНР Пасечник: ЦРУ обучает для Украины специалистов по партизанскому движению
Леонид Пасечник

Леонид Пасечник. Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник рассказал о том, что с 2015 года Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США занимается обучением специалистов по организации партизанского движения для Украины. Об этом он заявил РИА Новости.

По его словам, небольшими партиями, стараясь не светить имен украинских стажеров, ЦРУ организует обучение украинцев на американских военных базах, а затем возвращает их на Украину с новыми навыками. Так, глава ЛНР отметил, что подобные специалисты получают навыки организации подполья, соблюдения конспирации, вербовки, проведения диверсионных операций и прочие.

Ранее Пасечник рассказал о наемниках, прибывающих на Украину под видом инструкторов. По его словам, официальные данные говорят о том, что на территории Украины на ротационной основе находятся «сотни иностранных инструкторов из стран НАТО». «Кроме того, под видом инструкторов на Украину прибывают и откровенные наемники», — добавил глава ЛНР.

Марина Совина
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