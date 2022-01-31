Украина потребовала от ЕС ответа о членстве в союзе

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о том, что республика выполнила 63 процента условий Соглашения об ассоциации с Европейским союзом (ЕС) и теперь хочет услышать конкретную информацию о том, когда она станет членом сообщества. Об этом сообщает ТАСС.

Шмыгаль заявил, что проинформировал о прогрессе Киева замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдиса Домбровскиса, добавив, что страна и дальше готова работать над выполнением условий соглашения. Теперь Украина ждет ответов о вступлении в ЕС, подчеркнул он.

«И мы хотим слышать конкретные даты в ответ на прогресс, конкретные даты, когда Украина сможет быть страной-кандидатом, когда Украина сможет быть включена в ЕС», — сказал Шмыгаль.

Ранее депутат Европарламента, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс заявил, что Украине следует сначала уделить внимание вопросу экономической интеграции в единый рынок Европейского союза (ЕС), а уже потом пытаться получить членство в ЕС.