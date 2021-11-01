Процесс вступления Украины в ЕС сравнили с восхождением на Эверест

Украине следует уделить внимание вопросу экономической интеграции в единый рынок Европейского союза (ЕС), и уже после завершения данного процесса пытаться получить членство в ЕС. Такое мнение высказал депутат Европарламента, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс в интервью «Интерфакс-Украина».

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Дипломат заявил, что путь вступления Украины в ЕС похож на восхождение на гору. «Вчера я сравнивал это с тем, что делают альпинисты, когда у них есть план восхождения на Эверест. Прежде всего им нужно попасть в какой-то промежуточный лагерь», — сказал Кубилюс, указывая на то, что промежуточным этапом как раз может стать единый рынок.

Он также отметил, что членство Украины в ЕС зависит от успеха Киева в проведении институциональных реформ. Кроме того, депутат напомнил про весомую роль России в интеграции Украины в ЕС и НАТО. По его словам, некоторые лидеры ЕС боятся разозлить президента России Владимира Путина, но пример успеха Украины может стать стимулом для демократизации российского общества.

Ранее на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского было заявлено, что вопрос членства Украины в Европейском союзе должен решиться до конца текущего десятилетия.

При этом некоторые европейские политики придерживаются несколько иного мнения по данному вопросу. В частности, президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что Украина находится на «расстоянии нескольких световых лет» от вступления в ЕС.