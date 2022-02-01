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Еврокомиссия выделит Украине более миллиарда евро финансовой помощи

Глава ЕК: выделим Украине помощь в размере 1,2 млрд евро, как и было анонсировано

Фото: John Thys / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) выделит Украине финансовую помощь в размере 1,2 миллиарда евро, как и было анонсировано ранее. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter.

Она призвала Европейский парламент и все страны Евросоюза как можно скорее одобрить пакет финпомощи, чтобы Киеву могли перевести первый транш в размере 600 миллионов евро.

Фон дер Ляйен выступила с таким предложением 24 января, по ее мнению, эти средства помогут Украине «удовлетворить свои финансовые нужды, связанные с конфликтом», который якобы назревает с Россией. Тогда же она пообещала, что ЕК удвоит количество украинских грантов, чтобы поспособствовать развитию страны — на это выделят 120 миллионов евро. Подчеркивается, что в общем Евросоюз рассчитывает предоставить Киеву грантов на 6 миллиардов евро.

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Елизавета Наумова
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