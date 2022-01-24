Еврокомиссия предложила выплатить Украине 1,2 миллиарда евро

Европейская комиссия готова выплатить Украине новый пакет финансовой поддержки в размере 1,2 миллиарда евро. С таким предложением выступила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, соответствующее заявление опубликовано в ее Twitter.

По ее словам, сейчас эти средства помогут Киеву «удовлетворить свои финансовые нужды, связанные с конфликтом», который якобы назревает с Москвой.

Она призвала членов ЕК принять пакет как можно скорее. Как только это произойдет, украинской стороне переведут первый транш в размере 600 миллионов евро.

Фон дер Ляйен также пообещала, что ЕК удвоит количество грантов украинских грантов, чтобы поспособствовать развитию страны — на это выделят 120 миллионов евро. Подчеркивается, что в общем Евросоюз рассчитывает предоставить Киеву грантов на 6 миллиардов евро.

Ранее Украина получила от США более 80 тонн оружия в качестве военной помощи в связи с конфликтом, якобы назревающим у границ с Россией.