Россияне побоялись вставать на весы после новогодних праздников

Почти 20 процентов россиян признались, что боятся вставать на весы, поскольку расстроены из-за лишнего веса, набранного в новогодние праздники, четверть опрошенных намерены «заняться собой» с февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Ozon.

По итогам опроса эксперты пришли к выводу, что «излишества во время каникул отразились у многих на весах». Так, 19 процентов опрошенных россиян заявили, что их это печалит, а 12 процентов совершенно не переживают по поводу прибавки в весе. Почти треть респондентов заявили, что поправились совсем немного, у 38 процентов вес не изменился, а трем процентам участников опроса даже удалось похудеть на каникулах.

При этом абсолютное большинство (84 процента) россиян признались, что в новогоднюю ночь употребляли «неправильные» блюда. 37 процентов опрошенных ели оливье, 34 процента — сельдь под шубой, 33 процента — холодец, 31 процент — жирное мясо, 27 процентов — копчености. Также 23 процента заявили, что в новогоднюю ночь пили алкогольные напитки.

Чтобы скорее привести себя в форму, 43 процента респондентов занимаются спортом, 31 процент ограничивают себя в количестве съеденного и стараются не есть вредные продукты, 26 процентов сочетают физическую активность и правильное питание. Соблюдают диеты лишь пять процентов опрошенных.

При этом 27 процентов россиян дали зарок начать «заниматься собой» с 1 февраля, еще четверть отложили это до весны, восемь процентов опрошенных активно приводят себя в форму уже с 10 января. Не намерены ничего менять в своем режиме питания и активностей 21 процент участников опроса.

Исследование проводилось с 21 по 25 января, в нем приняли участие более 1500 россиян из всех регионов страны.

Ранее фитнес-тренер Екатерина Демидова в беседе с «Лентой.ру» назвала способ «морально облегчить» посленовогоднее похудение. По ее словам, для этого необходимо постепенно увеличивать активность и ограничивать себя в жирном и жареном. Следует высчитать свою ежедневную норму потребления калорий и снизить ее на десять процентов. Кроме этого, тренер посоветовала как можно быстрее возвращаться к занятиям в фитнес-клубах тем, кто регулярно их посещает. Таким образом метаболизм не успеет замедлиться, а праздничные угощения не успеют осесть на боках.