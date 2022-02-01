Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россияне побоялись вставать на весы после новогодних праздников

Ozon: 19% россиян расстроены из-за набранного в новогодние праздники лишнего веса

Фото: pixabay.com

Почти 20 процентов россиян признались, что боятся вставать на весы, поскольку расстроены из-за лишнего веса, набранного в новогодние праздники, четверть опрошенных намерены «заняться собой» с февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Ozon.

По итогам опроса эксперты пришли к выводу, что «излишества во время каникул отразились у многих на весах». Так, 19 процентов опрошенных россиян заявили, что их это печалит, а 12 процентов совершенно не переживают по поводу прибавки в весе. Почти треть респондентов заявили, что поправились совсем немного, у 38 процентов вес не изменился, а трем процентам участников опроса даже удалось похудеть на каникулах.

При этом абсолютное большинство (84 процента) россиян признались, что в новогоднюю ночь употребляли «неправильные» блюда. 37 процентов опрошенных ели оливье, 34 процента — сельдь под шубой, 33 процента — холодец, 31 процент — жирное мясо, 27 процентов — копчености. Также 23 процента заявили, что в новогоднюю ночь пили алкогольные напитки.

Чтобы скорее привести себя в форму, 43 процента респондентов занимаются спортом, 31 процент ограничивают себя в количестве съеденного и стараются не есть вредные продукты, 26 процентов сочетают физическую активность и правильное питание. Соблюдают диеты лишь пять процентов опрошенных.

Материалы по теме:
Что изменится в жизни россиян с 1 февраля. Главное о маткапитале, пенсиях и новом налоге
Что изменится в жизни россиян с 1 февраля.Главное о маткапитале, пенсиях и новом налоге
00:00
Лучшие рестораны планеты определяет производитель шин. Как два француза из Michelin подчинили себе весь ресторанный мир?
Лучшие рестораны планеты определяет производитель шин.Как два француза из Michelin подчинили себе весь ресторанный мир?
22 ноября

При этом 27 процентов россиян дали зарок начать «заниматься собой» с 1 февраля, еще четверть отложили это до весны, восемь процентов опрошенных активно приводят себя в форму уже с 10 января. Не намерены ничего менять в своем режиме питания и активностей 21 процент участников опроса.

Исследование проводилось с 21 по 25 января, в нем приняли участие более 1500 россиян из всех регионов страны.

Ранее фитнес-тренер Екатерина Демидова в беседе с «Лентой.ру» назвала способ «морально облегчить» посленовогоднее похудение. По ее словам, для этого необходимо постепенно увеличивать активность и ограничивать себя в жирном и жареном. Следует высчитать свою ежедневную норму потребления калорий и снизить ее на десять процентов. Кроме этого, тренер посоветовала как можно быстрее возвращаться к занятиям в фитнес-клубах тем, кто регулярно их посещает. Таким образом метаболизм не успеет замедлиться, а праздничные угощения не успеют осесть на боках.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия передала США письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности
Популярный российский комик рассказал о влиянии интервью Дудю на его карьеру
Ученые назвали категорию людей с тяжелым течением омикрона
Правящая партия Казахстана изменила состав бюро политсовета
Перезимовавшая в Таиланде россиянка раскрыла траты на путешествие
Россияне побоялись вставать на весы после новогодних праздников
Госдеп приказал семьям госслужащих США уехать с территории Белоруссии
ИКАО заявила о пробелах в предоставленной Белоруссией информации о рейсе Ryanair
105-летний африканский монарх поделился секретом долголетия
Миллионам российских семей предсказали субсидии на оплату услуг ЖКХ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter