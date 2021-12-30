Россиянам назвали способ «морально облегчить» посленовогоднее похудение

Чтобы скорее вернуть себе форму после новогодних праздников, необходимо постепенно увеличивать активность и ограничивать себя в жирном и жареном. Такие способы в беседе с «Лентой.ру» назвала фитнес-тренер Екатерина Демидова. Но при диете важно действовать постепенно, а не ограничивать себя в калориях резко.

В первую очередь необходимо обратить внимание на питание. «Праздники — это хорошо, салаты — замечательно, мамина еда всегда вкусная. Но если уж решили возвращаться в форму, то, естественно, питание нужно вернуть в здоровый режим. Хотя бы на какое-то время отказаться от жирного и жареного, для того чтобы приучить себя к какой-то дисциплине. Больше овощей и фруктов, больше воды, полтора-два литра в день минимум. Это уже даст результат», — отметила фитнес-тренер.

Затем, добавила Демидова, следует высчитать свою ежедневную норму потребления калорий и снизить ее на десять процентов. Таким образом процесс худения не станет тяжелой диетой и позволит начать мягко сбрасывать килограммы. «Легче всего это сделать уменьшив вечернюю порцию. Это могут быть овощи и белок, условно вареная курица. Это будет даже морально легче, если вы днем будете есть плюс-минус как обычно, а к вечеру постараетесь разгрузить свой рацион», — указала она.

Третье, на что фитнес-тренер порекомендовала обратить внимание, — это физическая активность. «Если на праздниках ее не было, то ее нужно возвращать. Ходить, гулять, может быть шопинг или даже уборка в квартире», — отметила специалист.

Кроме этого, тренер посоветовала как можно быстрее возвращаться к занятиям в фитнес-клубах тем, кто регулярно их посещает. Таким образом метаболизм не успеет замедлиться, а праздничные угощения не успеют осесть на боках.

Лучше всего помогут прийти в форму силовые и низкоинтенсивные кардиотренировки. Например, классическая 30-минутная силовая тренировка и 15 минут ходьбы на беговой дорожке на низком пульсе. Это поможет наиболее быстро разогнать метаболизм и сжечь больше калорий Екатерина Демидова фитнес-тренер

Для тех, кто не занимается в фитнес-клубах, Демидова также нашла решение. «В YouTube, Instagram есть множество роликов, тренеры сейчас активно будут вести свои блоги во время праздников. Важно уделять занятиям хотя бы 20-30 минут в день. Пусть это будет функциональная, то есть с собственным весом, получасовая тренировка, или зарядка утром, или пилатес, или йога — все что угодно, что заставит вас чаще двигаться», — уточнила она.

Любая активность должна быть не разовым занятием, а регулярным, подчеркнула тренер. Она порекомендовала отказаться от принципа «с понедельника на диету», когда в один день человек сразу и ограничивает себя в пище и начинает активные занятия спортом. Так можно в скором времени разочароваться от этого занятия и не прийти ни к каким результатам. «Организм не понимает, что происходит, к нему нужно относиться бережно. Мягко и бережно. Наладьте питание, постепенно отказываясь от чего-то вредного, иногда себе это позволяя, постепенно добавляйте нагрузки до своей нормы. Если ее до этого не было, то спорт и правильное питание будут прекрасными новыми привычками в новом году», — заключила тренер.

Ранее фитнес-тренер Демидова рассказывала, что активность поможет избежать набора веса в новогодние праздники. Стоит не забывать о спорте и, хотя бы, простых прогулках.