Названы способы избежать набора веса в новогодние праздники

Исключение из рациона сладкого позволит сохранить фигуру после новогодних праздников. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила фитнес-тренер Екатерина Демидова. Кроме этого, она порекомендовала не забывать в каникулы об активности.

В первую очередь специалист порекомендовала отдавать предпочтение более здоровой пище на праздничном столе. «Если оливье, то ложку. А так надо стараться съесть больше овощей, фруктов, зелени. Лучше всего с них начинать, а затем уже есть переходить ко всему остальному, что очень хочется. Из-за этого удастся меньше этого съесть», — отметила фитнес-тренер. Таким образом удастся заполнить желудок и на блюда, которые могут навредить фигуре просто не хватит места.

«Что касается горячего, то лучше выбрать что-то одно, чтобы это не было так: кусок курицы, затем говядина, рыба и котлета. То есть лучше определиться с тем что вы будете есть и распределить на десять дней, чем за один раз все это уминать», — поделилась Демидова.

Главный секрет сохранения фигуры, который касается выбора еды затрагивает сладкое. Если от него отказаться или хотя бы ограничить, тогда праздники пройдут практически бесследно для фигуры, уверяет фитнес-тренер.

Не так страшны салаты, как отсутствие активности в новогодние праздники. Чтобы избежать набора лишних килограммов, нужно насытить дни активностями: прогулками, катанием на коньках, лыжах, сноубордах, играми на улице. Лишь бы не сидеть дома перед телевизором. Екатерина Демидова фитнес-тренер

«Гиподинамия — это вообще бич современности. Мы постоянно сидит за рулем, потом на работе, а затем за столом. В итоге не только становимся больше, но у нас еще появляются зажатости, а двигаться становится все тяжелее», — отметила Екатерина Демидова.

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