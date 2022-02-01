США и Румыния обсудили противостояние агрессии России

Первый заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман провела телефонный разговор с главой МИД Румынии Богданом Ауреску, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Неда Прайс. Об этом пишет ТАСС.

В ходе разговора они обсудили противостояние «агрессии России на восточном фланге НАТО». По словам Прайса, Шерман и Ауреску согласились сотрудничать по вопросам безопасности в Черном море и «оставаться едиными перед лицом агрессии России».

«Первый заместитель госсекретаря и министр иностранных дел подчеркнули нашу прочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — сказал глава пресс-службы Госдепа.

Ранее замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз подготовит новый пакет персональных, экономических, финансовых и торговых санкций против России. Так, еврокомиссар пообещал, что пакет санкций против РФ может быть введен в случае агрессии в отношении Украины. «Пакет санкций разрабатывается. Это будет очень серьезный, масштабный пакет, целью которого будет сдерживание России», — отметил он.