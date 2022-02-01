Россия призвала выполнять Минские соглашения в полном объеме

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что необходимо исполнять Минские соглашения в полном объеме. С таким мнением он выступил на брифинге, передает РИА Новости.

Небензя выразил надежду на выполнение Минских соглашений и напомнил, что Россия выступала за это «с самого начала, с момента их принятия». Он призвал следовать всем договоренностям, а не части из них, чего добивается Украина.

«Но, к сожалению, украинские власти открыто заявляют, что Минские соглашения неисполнимы, что они не могут этого сделать, они хотят их изменить, хотят выбирать, хотят по частям. Это пакет, который должен привести к урегулированию кризиса. Пока они не будут исполнены как пакет, ничего не произойдет», — подчеркнул постпред России при ООН.

Ранее Небензя прокомментировал выполнение Киевом Минских соглашений. Для этого Украина не сделала «ни одного движения», отметил он.