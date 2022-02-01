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Небензя описал выполнение Киевом Минских соглашений словами «ни одного движения»

Постпред РФ при ООН Небензя: Киев не сделал усилий для выполнения Минских соглашений
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: РИА Новости

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Киев не сделал ни одного усилия для выполнения Минских соглашений. Его слова приводит ТАСС.

«В целом Киев не совершил ни одного движения для соблюдения обязательств по Минским соглашениям», — описал действия Украины постпред на пресс-конференции, посвященной началу российского председательства в Совете Безопасности всемирной организации.

В связи с этим глава дипмиссии РФ отметил, что на встрече Совбеза по Минским соглашениям, запланированной на 17 февраля, вероятно, будет обсуждаться «не соблюдение, а невыполнение Минских соглашений». «Внимание международного сообщества должно быть привлечено к этому вопросу», — подчеркнул Небензя.

«К сожалению, украинские власти сейчас открыто заявляют, что эти соглашения не могут быть выполнены, и подразумевают, что не будут этого делать», — отметил он.

Ранее Небензя, отвечая на вопрос о роли России в качестве одной из сторон Минских соглашений, заявил, что у нее нет никаких обязательств, которые она должна исполнять. По его словам, РФ пытаются выставить стороной Минских соглашений и постоянно требовать от нее выполнить договоренности.

Марина Совина
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