Небензя ответил на вопрос о «выполнении» Россией Минских соглашений

Постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя, отвечая на вопрос журналиста о роли России в качестве одной из сторон Минских соглашений, заявил, что у нее нет никаких обязательств, которые она должна исполнять. Об этом сообщает ТАСС.

«Россию пытаются выставить стороной Минских соглашений и постоянно требовать от нее выполнить Минские соглашения. Все обязательства, которые там изложены, касаются Киева и Донбасса», — рассказал постпред.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко, представляющий страну в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), назвал Минские соглашения неактуальными. По его словам, необходимо выполнить лишь пункты о прекращении огня, обмене пленными и отведении вооружения. «Пока они не будут выполнены, о других пунктах не может быть и речи», — сказал депутат.