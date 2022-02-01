Представитель Украины в ПАСЕ назвал Минские соглашения неактуальными

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко, представляющий страну в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), назвал неактуальными Минские соглашения. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщает Vesti.ua.

«Безусловно, Минские соглашения в том варианте, в котором они принимались, сегодня для Украины неактуальны. Они были актуальны в 2014-2015 годах, потому что тогда были такие условия. Поэтому Минские соглашения должны быть изменены», — заявил Гончаренко, которого в январе избрали вице-президентом комитета ПАСЕ по миграции, беженцам и народонаселению.

По его словам, необходимо выполнить лишь пункты о прекращении огня, обмене пленными и отведении вооружения. «Пока они не будут выполнены, о других пунктах не может быть и речи», — сказал депутат.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о невыполнимости Минских соглашений.

Cоветник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк сказал, что власть не отбрасывает Минские договоренности, а пытается в их рамках «стопроцентно сохранить суверенитет и демократический характер Украины».