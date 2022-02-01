Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Представитель Украины в ПАСЕ назвал Минские соглашения неактуальными

Депутат Верховной Рады Гончаренко: Минские соглашения должны быть изменены
Алексей Гончаренко

Алексей Гончаренко. Кадр: Vesti.ua

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко, представляющий страну в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), назвал неактуальными Минские соглашения. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщает Vesti.ua.

«Безусловно, Минские соглашения в том варианте, в котором они принимались, сегодня для Украины неактуальны. Они были актуальны в 2014-2015 годах, потому что тогда были такие условия. Поэтому Минские соглашения должны быть изменены», — заявил Гончаренко, которого в январе избрали вице-президентом комитета ПАСЕ по миграции, беженцам и народонаселению.

По его словам, необходимо выполнить лишь пункты о прекращении огня, обмене пленными и отведении вооружения. «Пока они не будут выполнены, о других пунктах не может быть и речи», — сказал депутат.

Материалы по теме:
«Это не страшно, это смешно» Зеленский решил устранить главного конкурента. Как дело Порошенко изменит политику Украины?
«Это не страшно, это смешно»Зеленский решил устранить главного конкурента. Как дело Порошенко изменит политику Украины?
18 января
«Война начинает управлять сама собой» Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
«Война начинает управлять сама собой»Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
25 января

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о невыполнимости Минских соглашений.

Cоветник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк сказал, что власть не отбрасывает Минские договоренности, а пытается в их рамках «стопроцентно сохранить суверенитет и демократический характер Украины».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
Россиянам назвали опасности летящего к Земле гигантского облака солнечной плазмы
Экономика Европы не оправдала ожиданий аналитиков
Сухоруков предлагал Балабанову снять третью часть «Брата»
Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело против польского судьи
Техас оказался под угрозой энергетического кризиса
В России появится сервис с актуальными новостями об Олимпиаде в Пекине
Россия испытает наземный макет «Ангары-А5М»
Вирусолог объяснил разницу между штаммами и вариантами коронавируса
Польша и Украина заговорили о новом газопроводе
Burger King попросил разрешить ввоз импортных сыров в Россию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.