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В офисе Зеленского оценили заявление о невыполнимости Минских соглашений

Советник главы офиса Зеленского: власть не отбрасывает Минские соглашения

Фото: Reuters

Cоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк оценил заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова о невыполнимости Минских соглашений. Об этом сообщает «Интерфакс — Украина».

Президент Владимир Зеленский и его офис работают тем, чтобы определить такие шаги для выполнения договоренностей, которые гарантировали бы Украине честный и долговременный мир, заявил Подоляк.

«Власть не отбрасывает Минские договоренности, а делает все для того, чтобы в их рамках стопроцентно сохранить суверенитет и демократический характер Украины на всей нашей территории», — сказал советник.

По его словам, Данилов «в публицистическом стиле» поучаствовал в дискуссии о параметрах выполнения соглашений.

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«В чем значение "Минска"? Это единственное соглашение об окончании войны на Донбассе, которое признает Россия и которое очерчивает возможный путь к возвращению временно оккупированных территорий ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей. — прим. "Ленты.ру") под контроль Украины. Но это рамочное соглашение», — заявил Подоляк и добавил, что Трехсторонняя контактная группа пытается согласовать конкретные шаги по выполнению соглашений.

Ранее Данилов сказал, что выполнение Минских договоренностей означает разрушение Украины. «Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно», — цитирует секретаря СНБО портал «Гордон».

София Сарджвеладзе
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