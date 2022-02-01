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Вирусолог рассказал о необычной взаимосвязи заразности COVID-19 с мутациями

Вирусолог Альтштейн: у COVID-19 есть механизм оптимизации размножения

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн обратил внимание на необычную взаимосвязь заразности коронавируса с количеством мутаций в его геноме. О своем наблюдении ученый рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

Спустя месяц после всплеска заболеваемости коронавирусом неизбежно идет спад, который сопровождается большим количеством мутаций, рассказал специалист. «Если мы посмотрим на то, как протекает эпидемия в мире, мы увидим интересную закономерность. В большом количестве государств примерно месяц идет рост числа заболевших, а затем снижение. Это очень интересная закономерность, которая требует объяснения. Этого объяснения по-настоящему пока нет», — указал эксперт.

По словам Альтштейна, за два года пандемии коронавируса ученые наблюдали, как инфекция сначала увеличивала свою популяцию, но ее патогенность при этом сдерживалась. Затем случалось обратное: контагиозность вируса падала, зато число мутаций росло.

«Я с утра до вечера развлекаюсь тем, что смотрю на кривые течения эпидемии по всему миру. Видно, что есть подъем и спуск. Подъем понятно, вирус становится более заразным. Но почему затем идет спуск? Принято считать, что вирус иммунизирует людей, они становятся менее восприимчивы к тому или иному варианту, и появляется новый. Но ведь людей много, а в ту или иную волну заражается небольшое количество от всего человечества», — заметил вирусолог.

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Он также поделился с «Лентой.ру» своим предположением, почему коронавирус так себя ведет. По мнению эксперта, существует некий фактор, который сдерживает распространение вируса для того, чтобы контролировать количество мутаций.

«Я полагаю, что когда вирус активно размножается, — это, с одной стороны, для него хорошо, потому что он захватывает побольше объектов, а с другой — плохо. Чем больше он размножается, тем больше в конечном счете у него мутаций. Как правило, для вируса это вредно. Общепринятого мнения нет в этом вопросе, но я считаю, что тут у него существует механизм оптимизации размножения», — предположил ученый.

Альтштейн отметил, что эту особенность вируса еще стоит изучить. Первым ее заметил профессор Национального института генетики Итуро Иноуэ. В ноябре прошлого года он заявил о том, что заболеваемость COVID-19 в Японии снизилась после самоликвидации дельта-штамма COVID-19. Иноуэ предположил, что данный подвид исчез из-за постоянных мутаций, которые в итоге его «сломали».

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность в связи с быстрым распространением омикрон-штамма коронавирусной инфекции и ростом смертности среди зараженных по всему миру.

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Виктория Немис
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