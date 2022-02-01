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Устроившего поджог квартиры сожительницы россиянина арестовал суд

Россиянина, устроившего поджог квартиры в Чертаново, отправили в СИЗО до марта

Кадр: СК РФ по городу Москве

В Москве суд арестовал 42-летнего россиянина, устроившего поджог квартиры бывшей сожительницы в районе Чертаново. Об этом во вторник, 1 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По данным надзорного ведомства, суд отправил обвиняемого по статье 105 («Покушение на убийство двух и более лиц») УК РФ россиянина в СИЗО на время предварительного следствия, то есть до 31 марта 2022 года. Установлено, что тот пошел на преступление на почве личных неприязненных отношений к своей сожительнице, хорошо понимая, что могут пострадать непричастные люди.

29 января обвиняемый принес к двери квартиры на улице Дорожной в столичном районе Чертаново личные вещи бывшей сожительницы, поджег и ушел из подъезда. Момент поджога квартиры был зафиксирован камерой видеонаблюдения.

В результате инцидента пострадали двое молодых людей. Они госпитализированы в городскую больницу с ожогами различной степени тяжести. Девушка и еще один молодой человек были осмотрены врачами, госпитализация им не потребовалась.

По данным прокуратуры, россиянин был неоднократно судим, в том числе за хранение наркотических средств и оружия.

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Владимир Седов
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