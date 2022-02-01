Момент поджога квартиры бывшей сожительницы россиянином попал на видео

Момент поджога квартиры в московском районе Чертаново был снят камерой видеонаблюдения. Видео, на которое попал инцидент, во вторник, 1 февраля, публикует столичное управление Следственного комитета России (СКР).

На кадрах видно, как мужчина в красной куртке и с сигаретой в зубах выходит из лифта и открывает входную дверь квартиры. Он выливает из бутылки горючую жидкость на вещи сожительницы, расположенные у входа, и устраивает поджог — пламя мгновенно распространяется, и злоумышленник сбегает с места преступления.

О задержании поджигателя сообщалось 31 января. Им оказался ранее неоднократно судимый 42-летний подозреваемый, который на допросе сознался в преступлении. В результате пожара пострадали двое молодых людей. Они госпитализированы в городскую больницу с ожогами различной степени тяжести. Девушка и еще один молодой человек были осмотрены врачами, госпитализация им не потребовалась.

Следствие намерено ходатайствовать о помещении подозреваемого в СИЗО на время предварительного следствия.