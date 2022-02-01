Названо место нового конфликта между Россией, США и Китаем

Посол в отставке Али Бильге Джанкореля, работавший в дипмиссиях в Афганистане и на Украине, в беседе с изданием Türkiye назвал место, где в скором времени начнется новый конфликт между Россией, США и Китаем.

Как отметил Джанкореля, в Азии уже происходит множество локальных кризисов, таких как смена власти в Афганистане, карабахская война, события в Казахстане или недавнее столкновение между Таджикистаном и Киргизией сфокусировали внимание на азиатском регионе. Он считает, что именно Азия станет новым полем противоборства мировых держав.

Экс-посол указал, что Азия имеет огромное значение для международной торговли и обладает большими природными богатствами, что привлекает США и Китай. К их соперничеству присоединится и Россия, заинтересованная в сохранении стабильности вокруг своих границ.

Ранее военный историк Борис Юлин в беседе с «Лентой.ру» допустил, что Китай может поддержать Россию в случае конфликта с НАТО. Он объяснил, что в случае, если альянс окажет слишком серьезное давление на Москву, Пекин останется со своим главным конкурентом в лице США один на один, потому Китаю выгоднее исполнить роль союзника России и укрепить поддержку.