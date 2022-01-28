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Описана возможная роль Китая в конфликте России и НАТО

Военный историк Юлин назвал Китай возможным союзником России в случае конфликта с НАТО

Фото: Thomas Peter / Reuters

Китай может поддержать Россию в случае конфликта с НАТО, допустил военный историк Борис Юлин. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что в случае, если альянс окажет слишком серьезное давление на Москву, Пекин останется со своим главным конкурентом в лице США один на один, потому Китаю выгоднее исполнить роль союзника России и укрепить поддержку.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет наращивать отношения с Латинской Америкой вне зависимости от того, как будут идти переговоры по гарантиям безопасности. Есть предположения о создании аналога НАТО, состоящего из России и стран Латинской Америки, но Юлин уверен: единственным государством, которое может помочь Москве в случае конфликта с альянсом, станет Китай.

Укрепление связей

«Создание союза [со странами Латинской Америки] возможно только в рамках защитной реакции, если вдруг США увеличат давление на страны Латинской Америки. В противном случае, эти государства попытаются избежать конфронтации с американцами всеми возможными способами. Так что тут наша воля особенно ничего не решает: Россия уже несколько раз предлагала создать союз, но каждый раз до реализации эта идея не доходила», — сказал военный историк.

Юлин напомнил, что у России уже была военная база на Кубе, но она была ликвидирована в начале 2000-х годов, потому данный регион не является особенно надежным в этом отношении. Чтобы изменить это, необходимо желание именно самих государств Латинской Америки.

Союз с этими странами между тем был бы довольно выгоден России, поскольку сейчас именно военные союзнические отношения у нее отсутствуют, а ОДКБ нужен только для наведения порядка внутри СНГ, отметил военный историк.

Военным союзом Россия связана только с Белоруссией. И это, конечно, хорошо, но население этой страны меньше, чем население Москвы, потому ждать особенной помощи в случае необходимости здесь не приходится

Борис ЮлинВоенный историк

«Действительно, у нас есть государства, с которыми заключено военно-техническое партнерство, есть ОДКБ, который нужен для наведения порядка внутри СНГ. Но этот договор не предусматривает вмешательства в случае военного конфликта с какой-то другой страной», — объяснил военный историк.

Единственной страной, которая действительно может вступиться за Россию в случае военного конфликта с НАТО, по убеждению Юлина, является Китай. Именно он рассматривается США, как основной геополитический противник, куда более опасный, чем Россия.

«Китай прекрасно знает, что, если НАТО подомнет Россию, он останется с Западом один на один. Так что первые сообщения Пекина, призывающие НАТО прислушаться к предложениям по гарантиям безопасности, уже звучат», — заключил Юлин.

Ранее директор Института США и Канады (РАН) Валерий Гарбузов заявил, что страны Латинской Америки не согласятся на размещение российских вооружений на своей территории. Он пояснил, что находящиеся под американскими санкциями Куба и Венесуэла не захотят ухудшать отношения с Соединенными Штатами, а размещение российских ракет лишь ужесточит санкционный режим.

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Наталия Белова
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