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Политолог оценил шансы размещения российских вооружений в Латинской Америке

Политолог Гарбузов: страны Латинской Америки не будут ухудшать отношения с США ради России

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Страны Латинской Америки не согласятся на размещение российских вооружений на своей территории. Об этом заявил директор Института США и Канады (РАН) Валерий Гарбузов в разговоре с ТАСС.

Он пояснил, что находящиеся под американскими санкциями Куба и Венесуэла не захотят ухудшать отношения с Соединенными Штатами, а размещение российских ракет лишь ужесточит санкционный режим. Кроме того, по оценке политолога, на решение латиноамериканских стран может также повлиять перспектива долгого нахождения вооружений России.

Гарбузов также выразил мнение, что России и НАТО следует перестать воспринимать друг друга в качестве противника. Однако Североатлантический альянс цепляется за юридическую сторону и бюрократию.

Ранее в январе несколько российских СМИ написали о том, что замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал о возможности размещения на Кубе или в другой стране Латинской Америки российских стратегических вооружений в качестве ответа на действия НАТО в Восточной Европе. Однако в действительности дипломат сказал, что не будет ни подтверждать, ни исключать такую возможность.

Ксения Назарова
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