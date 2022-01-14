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В МИД России раскрыли ответ на возможные провокации США

Замглавы МИД России Рябков: РФ может провести мероприятия ВМФ, если будут провокации США
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Россия может провести мероприятия по линии Военно-морского флота (ВМФ), если США будут провоцировать РФ и продолжать оказывать военное давление. Возможный ответ на провокации раскрыл замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью RTVI.

Так замминистра ответил на вопрос, рассматривается ли вероятность развертывания российской военной инфраструктуры, например в Венесуэле или на Кубе.

Рябков ответил, что не хочет ничего подтверждать, однако ничего исключать тоже не стал. «В американской стилистике опциональность политики внешней, военной — это краеугольный камень обеспечения мощного влияния этой страны в мире. Зависит от действий американских коллег», — подчеркнул Рябков.

Он добавил, что президент России Владимир Путин многократно высказывался, какие могут быть мероприятия, например, по линии ВМФ, если дело пойдет «совсем в направлении провоцирования России». По словам замглавы МИД, российская сторона не хочет этого, поэтому дипломаты должны договориться.

Ранее Сергей Рябков по итогам переговоров о гарантиях безопасности заявил, что странам не удалось договориться о нерасширении НАТО на Восток. По его словам, тема о получении юридических гарантий насчет нерасширения НАТО вызвала со стороны США «серьезные возражения».

10 января в Женеве прошли переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между делегациями России и США. Как уточнил официальный представитель Госдепартамента, в общей сложности дискуссия между официальными лицами двух стран продолжалась около 7,5 часов.

Марина Совина
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