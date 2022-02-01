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Богатейшая женщина России рассказала о квартирах для детей

Основатель Wildberries Татьяна Бакальчук не видит смысла в покупке детям квартир в Москве
Татьяна Бакальчук

Татьяна Бакальчук. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Богатейшая женщина России, основатель Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала о значении материальных ценностей в своей жизни. Она отметила, что не видит смысла в покупке жилья для детей. Своим мнением Бакальчук поделилась в интервью для Marie Claire.

Во время разговора Бакальчук рассказала о родственнице, которая постоянно говорит о необходимости купить детям по квартире в Москве. Однако предпринимательница предпочитает арендовать жилье, чтобы не быть привязанным к определенному месту.

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«Тем более что жилой фонд имеет свойство устаревать морально, и через пять-десять лет тебе, может, будет некомфортно в этой квартире или у тебя поменяются жизненные обстоятельства», — пояснила Бакальчук.

Дети основательницы Wildberries на данный момент планируют жить с родителями, а позже хотят вместе переехать в отдельное жилье. По словам богатейшей женщины страны, у нее есть много знакомых, которые не тратят средства на собственные квартиры, а живут в съемных.

«Сейчас в обществе тенденция не вкладывать деньги в мертвые вещи, а тратить их на то, что дарит живые эмоции и делает тебя счастливым», — отметила Бакальчук.

В декабре о своих принципах воспитания сына рассказал эстрадный певец и музыкант Сосо Павлиашвили. Он отметил, что никогда не дарил своему сыну Левану недвижимость или автомобили. Молодой человек рассчитывает на собственные силы и возможности.

Татьяна Волкова
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