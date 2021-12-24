Сосо Павлиашвили рассказал о строгом воспитании сына

Эстрадный певец и музыкант Сосо Павлиашвили рассказал, что никогда не дарил своему сыну недвижимость или автомобили. Подробностями о воспитании ребенка артист поделился с порталом «Дни.ру».

По словам Певца, его сын от первого брака с Нино Учанейшвили Леван воспитывался в строгости — молодой человек окончил Суворовское училище, а затем учился в техническом университете. Павлиашвили не дарил ребенку дорогие вещи. «Я не дарил ему ни квартир, ни машин. Он и водить не умеет еще, да и рассчитывает, как настоящий мужчина, на свои силы и возможности», — заявил певец.

Павлиашвили уточнил, что не придает большого значения материальному богатству. Более важным аспектом он считает наличие семьи. «То, что мы есть друг у друга — это самое важное, а не вещи. Это и есть главный подарок судьбы, а все прочее — мелочи», — пояснил артист.

Ранее о нежелании дарить сыну квартиру рассказала эстрадная певица Наташа Королева. Артистка отметила, что не будет покупать ему квартиру даже в случае его женитьбы. По словам певицы, ее сын должен самостоятельно заработать на собственное жилье, чтобы ценить достижение.