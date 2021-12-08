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Наташа Королева отказалась покупать квартиру сыну

Певица Наташа Королева не купит сыну Архипу квартиру в случае его женитьбы
Наташа Королева

Наташа Королева. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Эстрадная певица Наташа Королева отказалась покупать сыну Архипу квартиру в случае его женитьбы. Своим мнением она поделилась в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Во время разговора Королева отметила, что ее сыну необходимо найти дело, которым он планирует заниматься по жизни. По ее словам, ее ребенок также должен самостоятельно заработать на недвижимость. Певица не собирается покупать сыну жилье, если он женится.

«Я из тех родителей, которые считают, что каждый ребенок должен заработать все свое самостоятельно. Тогда он научится это ценить. Так более правильно. А когда все принесли на блюдечке с голубой каемочкой — это совсем другое, я против», — пояснила Королева.

Ранее Наташу Королеву раскритиковали за фотографию в Instagram. Пользователи сети не оценили внешний вид певицы и высмеяли ее за чрезмерный фотошоп лица на снимке. Они назвали выражение искусственным, а внешний вид зубов сравнили с унитазами.

Нина Ташевская
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