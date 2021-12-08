Наташу Королеву высмеяли за чрезмерный фотошоп на новом снимке

Певица Наташа Королева поделилась фото с красной помадой на губах и подверглась критике

Эстрадная певица Наташа Королева поделилась новой фотографией и подверглась критике в сети. Соответствующие комментарии фанатов появились на ее странице в Instagram.

Знаменитость опубликовала кадр, на котором она позирует вместе с мужем Сергеем Глушко, более известным под псевдонимом Тарзан. Супружеская пара сфотографировалась за столом на мероприятии, организованном Валерием Храповым. На размещенном кадре видно, что артистка надела черное платье и нанесла на губы ярко-красную помаду.

Подписчики не оценили внешний вид Королевой и высмеяли ее за чрезмерный фотошоп лица на снимке. «Зачем так фотошопить?», «Искусственные лица!», «Зубы, как унитазы», «Полно фотошопа!», «Капец, без фотошопа вообще никакие», «Защемило нерв?», «Какой же ужас!» — высказывались поклонники.

В ноябре пользователи сети не узнали Ольгу Бузову на новой фотографии. Певица снялась в вечернем платье длины макси черного цвета с ярким мейкапом и красной помадой на губах. Юзеры обратили внимание на изменения во внешнем виде ведущей, о чем принялись писать в многочисленных комментариях.