Российским школьникам предрекли снижение среднего балла за ЕГЭ

Из-за внесенных Рособрнадзором изменений в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике, которые предполагают отказ от слишком простых заданий и замену их более сложными, средний балл экзаменуемых может снизиться, считают математики. Об этом во вторник, 1 февраля, пишет РБК.

По словам кандидата физико-математических наук Давида Каца, это не очень страшно, поскольку средний балл просядет почти у всех проходящих экзамен. Он отметил также, что за изменениями в самом ЕГЭ последуют изменения в способе подготовки к нему.

Падение среднего балла также прогнозирует директор Президентского физико-математического лицея № 239 Максим Пратусевич. По его словам, это не окажет существенного влияния на поступление, но ЕГЭ станет сложнее.

«Там убрали простые задачи, добавили сложные примеры и поменяли местами оценки за стереометрию и задачу с экономическим содержанием. Появилась лишняя задача по теории вероятности», — рассказал Пратусевич.

Ранее в январе стало известно, что впервые за десять лет для поступления на бюджет в российских вузах снизился средний проходной балл ЕГЭ. Соответствующие данные опубликованы в подготовленном НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки ежегодном докладе о качестве приема в российские вузы за 2021 год.