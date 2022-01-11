Проходной балл ЕГЭ для поступления в вуз на бюджет снизился впервые за 10 лет

Средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет в российских вузах снизился впервые за десять лет. Об этом говорится в ежегодном докладе о качестве приема в российские вузы за 2021 год, который подготовил НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки. Результаты мониторинга приводит РБК.

В исследование вошли 838 университетов, в том числе 404 головных государственных, 345 филиалов и 89 негосударственных вузов. При этом не учитывалась статистика по военным и творческим вузам, поскольку, отмечают авторы доклада, ЕГЭ в них — не ключевой параметр отбора.

70,3 средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет в 2021 году

По данным мониторинга, в 2021 году средний балл для поступления на бюджет составил 70,3 по сравнению с 70,8 балла в 2020 году. Снижение проходного балла наблюдается и в российских регионах — с 67,5 балла до 66,9.

Однако такая тенденция не затронула платный прием — в 2021 году по стране средний балл вырос на 0,4, а в регионах (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) на 0,3.

ЕГЭ-2022

В 2022 году в России Единый государственный экзамен пройдет с 21 марта по 2 июля. Досрочный период сдачи продлится до 18 апреля, а основной период сдачи вместе с резервными днями будет проходить с 26 мая. В начале сентября предусмотрен дополнительный период сдачи.

В начале сентября в Минпросвещения также представили проект приказа о минимальных баллах ЕГЭ, необходимых для поступления в высшие учебные заведения в 2022-2023 году. Минимальное количество по русскому языку, информатике и географии составляет 40 баллов, по обществознанию — 42, по математике — 39. Чтобы поступить в подведомственные учебные заведения, нужно также набрать 36 баллов по химии и биологии, 35 — по истории, 32 — по литературе и 30 — по иностранному языку.

Кроме того, стало известно, что экзамены сразу по нескольким дисциплинам потерпят изменения. Так, некоторые задания ЕГЭ сократят, а на определенные предметы отведут меньше времени. Изменения коснулись всех школьных предметов: русского языка, математики, физики, химии, иностранных языков, биологии, истории и других.

В частности, длительность экзамена по истории и обществознанию сократят почти на час, из экзамена по русскому языку исчезнут тесты, а за выполненные работы по химии максимально теперь можно получить 56 баллов, тогда как в 2021-м году — 58.

Рекордсмены-2021

В 2021 году всего три российских выпускницы набрали 400 баллов по ЕГЭ. Первой их них стала ученица одного из лицеев Ростова-на-Дону Алика О. Она сдавала ЕГЭ по русскому языку, истории, обществознанию и английскому языку.

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что еще две школьницы Екатерина Г. и Ирина Б. также набрали максимальное количество баллов за четыре предмета. Еще двое выпускников Диана П. и Даниил М. набрали за четыре экзамена по 399 баллов.

Ребята сдавали экзамены по русскому языку, профильной математике, физике и информатике. Поздравляю и желаю дальнейших успехов Сергей Собянин мэр Москвы

По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, на 300 баллов в 2021 году экзамен сдали 16 российских школьников, на 200 — 409 выпускников.

Недобор

В конце августа прошлого года сообщалось, что российские вузы объявили о дополнительном наборе из-за нехватки студентов. О готовности принять больше студентов на платной основе объявили несколько факультетов МГУ, а также МФТИ, МГСУ, МИЭТ, НИУ МЭИ и МАДИ — некоторые из них заявляли о готовности взять будущих первокурсников и на бюджетные места.

По мнению сопредседателя профсоюза «Университетская солидарность» Павла Кудюкина, к такой ситуации привели новые правила приема.

Абитуриенты не верили, что попадут на бюджет, и отдавали заявления хоть куда-то Павел Кудюкин сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность»

Прежде зачисление в вуз происходило в три этапа. Сначала в нулевую волну зачислялись победители школьных олимпиад и обладатели других льгот. После абитуриенты уже в основную волну направляли результаты ЕГЭ в выбранные вузы, а затем на оставшиеся свободные места во вторую волну зачислялись остальные выпускники.

В 2021 году вторую волну отменили. Взамен Минобрнауки увеличило количество доступных направлений подготовки. Так, например, абитуриенты могли попробовать свои силы на десяти факультетах в одном вузе вместо трех. Однако непосредственно перед зачислением выпускники должны были сделать окончательный выбор и подать согласие только на один факультет в один университет.