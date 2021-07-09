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Еще две российские школьницы набрали 400 баллов на ЕГЭ

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Еще две российские школьницы, учащиеся в Москве, набрали 400 баллов на ЕГЭ. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

По словам главы города, по 400 баллов набрали Екатерина Г. и Ирина Б. Еще двое выпускников Диана П. и Даниил М. набрали за четыре экзамена по 399 баллов.

«Ребята сдавали экзамены по русскому языку, профильной математике, физике и информатике. Поздравляю и желаю дальнейших успехов», — добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что школьница из Ростова-на-Дону Алика единственная в России сдала ЕГЭ на 400 баллов. Девушка рассказала, что она дисциплинированно и упорно занималась, чтобы добиться таких результатов. Она посоветовала другим школьникам не слушать тех, кто говорит, что ничего не получится. Алика добавила, что сложнее всего было сдавать экзамен по обществознанию, так как он требовал знаний вне школьной программы.

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