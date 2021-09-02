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Минпросвещения представило проект приказа о минимальных баллах ЕГЭ

В Минпросвещении представили проект приказа о минимальных баллах ЕГЭ для поступления
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Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В министерстве просвещения России назвали минимальные баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ), с которыми можно поступить в подведомственные учебные заведения в 2022-2023 году. Это следует из проекта приказа, опубликованного на федеральном портале нормативных правовых актов.

Согласно приложению к документу, минимальное количество по русскому языку, информатике и географии составляет 40 баллов, по обществознанию — 42, по математике — 39.

Чтобы поступить в подведомственные учебные заведения, нужно также набрать 36 баллов по химии и биологии, 35 — по истории, 32 — по литературе и 30 — по иностранному языку.

Ранее российский педагог Ирина Абанкина перечислила изменения в ЕГЭ в 2022 году. По ее словам, из экзамена по русскому языку уберут тесты. Кроме того, во время проверки знаний по английскому языку школьников ждет «некоторый уход от синтаксиса», упор сделают на практику.

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