Госдеп приказал семьям госслужащих США уехать с территории Белоруссии

Госдепартамент США приказал вывезти семьи своих госслужащих из Белоруссии из-за возможной эскалации напряжения вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

Также Госдепартамент призвал своих граждан не совершать поездок в Белоруссию. «Не совершайте поездки в Белоруссию из-за произвольного применения законов, угрозы задержания, а также из-за необычного и вызывающего обеспокоенность наращивания военной мощи РФ вдоль белорусско-украинской границы». — сообщили в ведомстве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Запад в том, что он нагнетает ситуацию вокруг «вторжения» России. По его словам, из-за этого страна терпит экономические потери. Глава государства также заверил журналистов, что угрозы полномасштабного вторжения России в настоящее время нет.