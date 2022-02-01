Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Госдеп приказал семьям госслужащих США уехать с территории Белоруссии

Госдеп приказал вывезти из Белоруссии семьи дипломатов США из-за ситуации вокруг Украины

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Госдепартамент США приказал вывезти семьи своих госслужащих из Белоруссии из-за возможной эскалации напряжения вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

Также Госдепартамент призвал своих граждан не совершать поездок в Белоруссию. «Не совершайте поездки в Белоруссию из-за произвольного применения законов, угрозы задержания, а также из-за необычного и вызывающего обеспокоенность наращивания военной мощи РФ вдоль белорусско-украинской границы». — сообщили в ведомстве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Запад в том, что он нагнетает ситуацию вокруг «вторжения» России. По его словам, из-за этого страна терпит экономические потери. Глава государства также заверил журналистов, что угрозы полномасштабного вторжения России в настоящее время нет.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия передала США письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности
Популярный российский комик рассказал о влиянии интервью Дудю на его карьеру
Ученые назвали категорию людей с тяжелым течением омикрона
Правящая партия Казахстана изменила состав бюро политсовета
Перезимовавшая в Таиланде россиянка раскрыла траты на путешествие
Россияне побоялись вставать на весы после новогодних праздников
Госдеп приказал семьям госслужащих США уехать с территории Белоруссии
ИКАО заявила о пробелах в предоставленной Белоруссией информации о рейсе Ryanair
105-летний африканский монарх поделился секретом долголетия
Миллионам российских семей предсказали субсидии на оплату услуг ЖКХ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter