Открывшему огонь по людям бывшему прапорщику милиции дали 18 лет колонии

В Свердловской области 18 лет колонии строгого режима дали бывшему прапорщику милиции Сергею Болкову, открывшему в Екатеринбурге в мае 2021 года огонь по людям из охотничьего карабина и ранившему девятилетнюю девочку и росгвардейца. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Россиянина признали виновным и осудили за покушение на убийство двух и более лиц, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, незаконное лишение свободы и угрозы убийством.

Как установил суд, вечером 30 мая 2021 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он пригласил в гости соседа. Там, угрожая карабином и ножом, Болков захватил и удерживал его в заложниках. Чтобы показать, что его намерения серьезны, бывший прапорщик несколько раз выстрелил из оружия прямо в квартире.

Когда, воспользовавшись моментом, заложник сбежал, Болков начал стрелять из окна по находившимся во дворе многоэтажного жилого дома людям. Были ранены девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии, прибывший на вызов. Для обезвреживания стрелка правоохранители приготовились к штурму квартиры, но Болков открыл по ним огонь через входную дверь.

«После того, как обвиняемый отказался выполнить требование о добровольном сложении оружия, сотрудники Росгвардии приступили к решающей фазе спецоперации, успешно завершившейся задержанием обвиняемого», — заявили в региональном управлении СКР.

После задержания на месте происшествия сотрудники полиции изъяли более 70 гильз и несколько видов оружия.

Сергей Болков был уволен со службы в 2010 году после травмы головы. Его ударили по голове бутылкой при задержании нарушителей.