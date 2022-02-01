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Ботинки-луноходы из 2000-х вновь вернулись в моду благодаря знаменитостям

Дутые ботинки на платформе, которые были популярны в 2000-х годах, вновь стали актуальны

Фото: @dualipa

Ботинки-луноходы, которые были особенно актуальны в 2000-х годах, вновь вернулись в моду благодаря звездам. Многочисленные снимки инфлюэнсеров в упомянутой обуви появились в Instagram.

Речь идет о дутых ботинках на платформе, получивших название «луноходы» в честь одноименного бренда Moon Boot («лунный ботинок»), в ассортименте которого они впервые появились в конце 1970-х годов. Известно, что широкую популярность подобная обувь получила в 2000-х, когда в ней появлялись на публике дизайнер Виктория Бэкхем и телезвезда Пэрис Хилтон.

Знаменитости стали массово публиковать снимки в «луноходах» в конце 2021 и начале 2022 года, из-за чего тренд быстро распространился среди менее популярных блогеров и обычных пользователей сети. Так, например, в таких ботинках сфотографировались во время отдыха в горах певица Дуа Липа и предпринимательница Кендалл Дженнер.

Помимо названных звезд, в упомянутой обуви выходили в свет множество инфлюэнсеров, в том числе Ханна Уайтинг (Hannah Whiting), Ханна Шенберг (Hanna Schonberg) и Наоми Анвер (Naomi Anwer). Отмечается, что дутые сапоги доступны к покупке в магазинах таких брендов, как 12storeez, Chloe, Fendi, Zara, Moon Boot, Jimmy Choo, Bogner, Moncler и линейках других марок.

Ранее в январе стилисты назвали самые продаваемые за последние 60 лет ботинки. Выяснилось, что ими оказалась обувь британского бренда Dr. Martens, который был основан в 1947 году. Известно, что в 2019 году компания сообщила о двукратном росте продаж по сравнению с 2018 годом. Кроме того, каждый месяц более 12 тысяч жителей Великобритании выходят в интернет с поисковым запросом «ботинки Dr. Martens».

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Майя Пономаренко
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